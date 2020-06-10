Рига, , 16:59 — REGNUM Если минздрав Латвии не разрешит врачам и другим специалистам работать в нескольких больницах и поликлиниках, а не только на основной работе, то работа региональных больниц будет поставлена под угрозу. Об этом, как пишет портал Diena. lv, сообщили представители Латвийского союза самоуправлений (LPS) после встречи с сотрудниками ряда медицинских организаций.

По их словам, планы минздрава Латвии разделить больницы страны на несколько уровней, чтобы ресурсы использовались более эффективно, до конца не определены. Медики не знают: станет ли возможно врачам, которых особенно не хватает в провинции, помимо основной работы принимать и в других клиниках, отмечают они.

Если минздрав, позиция которого в этом вопросе до конца не ясна, запретит существующую практика, мединская помощь в регионах станет менее доступной, добавили представители LPS.

Напомним, решение о разделении больниц Латвии на различные уровни может быть принято до 1 октября 2020 года.