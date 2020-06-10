Санкт-Петербург, , 17:03 — REGNUM Монополисты Петербурга не готовы полностью освободить малый и средний бизнес от пеней и штрафов за просрочку оплаты счетов за ресурсы. Это следует из их ответов Санкт-Петербургскому управлению Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Региональные антимонопольщики еще 6 мая 2020 года обратились к ресурсоснабжающим организациям и к чиновникам с предложением — в целях сохранения баланса интересов отраслей экономики, пострадавших от пандемии, и субъектов естественных монополий — отменить начисление пеней и штрафов на этот период.

«Впечатление от ответов от монополистов двоякое. Вроде бы они и согласны, что малый и средний бизнес пострадал в условиях пандемии, но в то же время организации делают акцент на том, что каждый конкретный случай они будут рассматривать отдельно и от права инициировать судебные разбирательства по взысканию задолженностей они тоже не отказываются», — заметил руководитель петербургского УФАС Вадим Владимиров.

Смольный в свою очередь разработал проект постановления правительства, которым рекомендует теплоснабжающим организациям не начислять пени тем малым и средним предприятиям, которые наиболее пострадали от «коронавирусных» ограничений. Но коснется это только тех бизнесменов, кто заключил договоры непосредственно с теплоснабжающими организациями.

«В своих ответах петербургские органы власти высказали нашей инициативе всестороннюю поддержку, но рекомендации относительно отмены начисления пени содержатся только в отношении поставщиков тепловой электроэнергии. Хотелось бы, чтобы такие рекомендации были разработаны и для других ресурсоснабжающих организаций», — добавил Владимиров.

В целом же УФАС осталось «довольно» реакцией как монополистов, так и властей.

«Нынешняя ситуация экстраординарная. Надеюсь, что в скором времени консенсус будет найден», — резюмировал глава ведомства.