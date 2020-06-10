Нью-Йорк, США, , 16:50 — REGNUM Компания Starbucks ожидает снижения прибыли на $2,2 млрд в текущем квартале, несмотря на снятие карантинных ограничений, 10 июня сообщает агентство Reuters.

Также крупнейшая в мире сеть кофеен заявила, что в ближайшие 18 месяцев закроет около 400 магазинов в Северной и Южной Америке.

Заявление о потере прибыли и закрытии кофеен уже вызвало снижение котировок Starbucks на премаркете Уолл-стрит примерно на 2%.

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