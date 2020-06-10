Тбилиси, , 16:49 — REGNUM Так как пандемия коронавируса внесла коррективы в запланированные расходы и доходы государственного и совокупного бюджета Грузии, увеличила ассигнования на сферу здравоохранения и осуществление программ в рамках антикризисного плана, правительство приняло решение о сокращении финансирования госструктур и госучреждений. Соответствующий проект изменений в бюджет уже представлен на рассмотрение парламента Грузии.

Согласно законопроекту, текущие расхода госбюджета Грузии сокращаются на 199,6 млн лари, а капитальные расходы уменьшатся на 347,5 млн лари. В том числе, на 4 миллиона лари сокращается финансирование парламента (по инициативе парламента), на 750 тысяч лари — финансирование администрации президента, на 1 млн лари — финансирование администрации правительства, на 8 млн лари — капитальные расходы общих судов, на 1 млн лари уменьшится финансирование Службы госаудита, на столько же — капитальные расходы Высшего совета юстиции и капитальные расходы Службы госбезопасности. Сокращение финансирования коснулось и всех остальных ведомств, расходы которых покрываются из госбюджета.

Вместе с тем, на более чем на 2 млрд лари увеличивается финансирование связанных с пандемией дополнительных расходов. В том числе, более 1,1 млрд лари отведено министерству здравоохранения, 485 млн лари — министерству экономики, 139 млн лари — минсельхозу, и предназначены эти суммы для финансирования программ в рамках антикризисного плана правительства — выплаты компенсаций, субсидий и оказания помощи населению и бизнесу.