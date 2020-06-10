Ярославль, , 16:42 — REGNUM Новый банк развития (НБР), созданный странами БРИКС, предложил лишить Ярославскую область средств на развитие систем водоотведения в городе Рыбинске. Предложение исключить регион из масштабного инвестпроекта сейчас рассматривается в Министерстве строительства России. Об этом министр строительства Владимир Якушев предупредил губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова в письме от 9 июня (копия имеется в редакции ИА REGNUM).

Дмитрий Миронов, Владимир Якушев и мэр Рыбинска Денис Добряков подписывают соглашение Yarregion.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года было подписано соглашение о реализации инвестпроекта на сумму 5,7 млрд рублей. Деньги на это в виде займа Российской Федерации выделяет Новый банк развития. За реализацию соглашения в регионе отвечает правительство Ярославской области. Как выяснилось спустя почти год, ярославские власти не смогли подготовить проектно-сметную документацию. В итоге график работ по реализации инвестпроекта сорван.

«В обязанности заказчика — Правительство Ярославской области входит разработка проектно-сметной документации, необходимой для реализации Подпроектов, а также осуществление всех необходимых мероприятий по ее согласованию и утверждению, в том числе по получению заключения в установленном законодательством Российской Федерации порядке. По состоянию на 9 июня 2020 года Заказчиком не представлены в Минстрой России ни проектно-сметная документация по реализации Подпроектов, ни утвержденное техническое задание на разработку проектной документации. Указанные документы в соответствии с правилами НБР по закупкам включаются в состав конкурсной документации, необходимой для инициирования конкурсных процедур. Решить данный вопрос в рабочем порядке Минстрою России с Правительством Ярославской области не удалось. В связи с непредставлением заказчиком данных документов сорван согласованный с НБР график закупок», — говорится в письме министра строительства России Владимира Якушева губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову.

Всего в федеральный проект «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации» вошли пять городов: Волжский, Рыбинск, Иваново, Дзержинск и Чебоксары. Новый банк развития проанализировал ход реализации проекта и выявил значительные отклонения от установленного графика заключения контрактов и финансирования. Это вызывает у специалистов опасения в своевременности завершения проекта. Между тем Россия платит банку проценты за полученные средства займа.

«В связи с вышеизложенным информирую Вас, что в целях недопущения срывов срока реализации Проекта и неэффективного использования заемных средств Минстроем России по предложению НБР рассматривается возможность перераспределения денежных средств, предусмотренных для реализации Проекта Ярославской области, на иные субъекты Российской Федерации, принявшие участие в конкурсном отборе по участию в Проекте, но не ставшие его участниками в связи с ограниченным объемом заемных средств», — пишет министр строительства Владимир Якушев губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову.

В Рыбинске по федеральному проекту планировалось построить очистные сооружения в микрорайоне Копаево, автоматизировать систему водоснабжения и водоотведения, реконструировать насосные станции. «Этот договор имеет огромное значение для всего нашего региона, и в первую очередь для Рыбинска», — говорил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в июле 2019 года.

Ситуации с подготовкой проекта предшествовала скандальная ситуация в профильном департаменте ЖКХ и регулирования тарифов Ярославской области. Экс-директор департамента Александр Николаев привел с собой команду специалистов из Ставрополья и начал менять руководителей подведомственных организаций. Большие сомнения вызвали планы концессии в сфере теплоснабжения в Ростовском районе. В итоге Николаев покинул свой пост, а департаментом руководит его заместитель в статусе и.о.

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