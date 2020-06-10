Майкоп, , 16:36 — REGNUM Все обязательства в строительной сфере Адыгеи должны быть выполнены. Об этом 10 июня заявил глава республики Мурат Кумпилов на совещании по развитию строительной отрасли и реализации масштабных строительных проектов в рамках госпрограмм и нацпроектов, сообщили в пресс-службе главы РА. На совещании обсуждался ход реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», реконструкции очистных сооружений в Майкопе, вопросы завершения строительства магистрального водовода и исполнения республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов Пресс-служба главы Республики Адыгея

Как сообщил министр строительства, транспорта, ЖК и дорожного хозяйства РА Валерий Картамышев, в рамках нацпроекта утвержден региональный проект «Жилье», которым предусмотрено к 2024 году ввести 2,1 млн кв. м жилой площади. В 2019 году в регионе было сдано в эксплуатацию 257 тыс. кв. м жилья, что составляет 137,4% к показателю 2018 года. В 2020 году планируется сдать более 262 тыс. кв. м, в том числе 152 тыс. кв. м — многоквартирное жилье. Мурат Кумпилов обратил внимание на важность соблюдения норм плотности застройки, синхронизации работ по благоустройству и озеленению на вводимых объектах, а также использования в отрасли новых банковских продуктов.

«Особое внимание должно быть уделено качеству строительно-монтажных работ. В данной части необходимо усилить контроль со стороны надзорных органов за строительными работами. Вместе с тем главы муниципальных образований должны обеспечить строгий контроль за выделением земельных участков. Кредитные организации тоже должны стать полноценными участниками процессов в строительной сфере с учетом предоставляемых государством мер поддержки», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Глава региона также обратил внимание на важность наличия в муниципалитетах инженерной инфраструктуры на участках застройки. В рамках реализации индивидуального плана социально-экономического развития Адыгеи на разработку проектно-сметных документаций в текущем году заложено около 85 млн рублей, и муниципалитетам поручено принять все возможные меры для освоения этих средств. Одним из резервов для привлечения дополнительных федеральных средств в республику является развитие комплексной застройки территорий, что позволит упорядочить архитектуру строительства, добиться выполнения всех градостроительных нормативов по благоустройству, озеленению, наличию зон отдыха, объектов соцкультбыта, отмечалось на заседании.

Мэр Майкопа Андрей Гетманов также сообщил о работе по первому этапу пусковому комплексу реконструкции городских очистных сооружений — стратегически важного проекта для столицы республики. Общая стоимость работ составит свыше 1,2 млрд рублей. Реализация проекта позволит до 2022 года увеличить производительность очистных сооружений до 160 тыс. куб. метров в сутки. В перспективе мощности будут доведены до 200 тыс. куб. метров воды в сутки в ходе ввода в эксплуатацию второго и третьего пускового комплекса.

«Для городской инфраструктуры — это масштабный объект, требующий к себе особого внимания. Его реконструкция даст нам возможность эффективно продвигать перспективные инвестиционные проекты с учетом соблюдения требований экологической безопасности», — отметил глава республики.

Также обсуждались вопросы строительства водозабора и магистрального водовода к населенным пунктам Майкопа и Майкопского района. По информации руководителя ГБУ РА «Стройзаказчик» Аслана Абрегова, для завершения строительства водовода в 2020 году необходимо выполнить строительно-монтажные работы по первому пусковому комплексу (водозабор на реке Цица и прокладка водовода протяженностью 5 км) на сумму 180,7 млн руб. и по второму пусковому комплексу (прокладка трубопровода к источникам протяженностью 9,5 км, строительство водозабора на ручье Водопадистый с водопроводом протяженностью 14 км) на сумму свыше 1 млрд рублей. Все работы идут в соответствии с планом. Глава Адыгеи отметил, что до конца года объект должен быть завершён.

«Необходимо усилить взаимодействие всех ведомств, которые участвуют в проекте. Новая ветка водовода должна решить стратегические вопросы по обеспечению населения питьевой водой, и важно эффективно реализовать все запланированные мероприятия, а также провести усовершенствование действующих скважин», — сказал Мурат Кумпилов.

Заместитель министра строительства, транспорта ЖК и дорожного хозяйства РА Рамазан Ляфишев сообщил о реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на период до 1 сентября 2025 года. Так, по нацпроекту «Жилье и городская среда» до 1 сентября 2025 года в республике предусмотрено к расселению 29 аварийных многоквартирных домов общей площадью 7,9 тыс. кв. м, в которых проживает 425 человек. Сформированы этапы расселения, в рамках одобренных заявок планируется дальнейшее освоение средств Фонда ЖКХ. Со всеми муниципальными образованиями, участвующими в реализации программы, заключены соглашения.

«Все взятые на себя обязательства в строительной сфере мы должны выполнить. Главы муниципальных образований и минстрой обязаны взять под личный контроль достижение целевых показателей», — подвёл итог Мурат Кумпилов.