Москва, , 16:17 — REGNUM Цены на нефть, которые 9 июня двигались вразнобой, 10 июня дружно идут вниз. С утра по обеим эталонным маркам наблюдался незначительный рост, который к настоящему моменту исчерпался, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«К ввечеру цена нефти марки Brent падает на 0,86%, тем не менее, удерживаясь выше $40 за баррель, а цена WTI снижается на 1,2%.

Прогнозы Международного энергетического агентства о слабом спросе на нефть и газ в мире в текущем году, видимо, не внушает трейдерам фьючерсного рынка оптимизма.

Более того, даже информацию из Ливии о том, что на крупном месторождении El Sharara остановлена добыча нефти, рынок игнорирует.

Пока цена Brent не готова падать ниже $39 за баррель, но, по-видимому, и выше $41 не вырастет.

Если только не появятся более существенные позитивные новости, например, о начале восстановления спроса на нефть. На сегодня прогнозируется цена Brent в коридоре $39−41 за баррель», — полагает эксперт.

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