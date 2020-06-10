Киев, , 16:13 — REGNUM Украина получила от Европейской комиссии транш по программе макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро, сообщил 10 июня украинский минфин.

Ведомство напоминает, что соответствующая программы макрофинансовой помощи была начата еще в конце 2018 года.

Отмечается, что деньги выделены в виде займа под 0,125% годовых со сроком погашения до 10 июня 2035 года.

Минфин подчеркивает, что они пойдут на финансирование расходов государственного бюджета, помогут снизить внешнее финансовое давление на Украину и улучшат платежный баланс государства.

ИА REGNUM напоминает, что накануне МВФ официально одобрил новую программу сотрудничества с Киевом и уже направил Украине первый транш 2,1 млрд долларов. При этом власти Украины неоднократно заявляли, что деньги МВФ открывают дорогу к т.н. «связанному» финансированию, и в общей сложности Киев рассчитывают из разных источников собрать до 5 млрд долларов.