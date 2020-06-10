Тбилиси, , 16:08 — REGNUM В городе Ткибули, в регионе Имерети Западной Грузии, забастовали шахтеры, сообщил 10 июня телеканал «Мтавари архи».

Они требуют улучшения условий труда и обеспечения их безопасности. Собравшиеся у административного здания управляющей шахтами компании несколько сотен горняков заявляют, что работают в опасных для их жизни и здоровья условиях.

Причиной акции стал инцидент, который произошел на шахте два дня назад, когда клеть, в которой работники шахты спускались под землю, застряла на глубине 400 метров. Как заявляют шахтеры, они тогда спаслись просто чудом. Погибнуть могли находившиеся в устройстве 22 человека.

Улучшения условий труда и повышения зарплат участники акции требуют не только от управляющей компании. Они обращаются к министру экономики и премьер-министру Грузии, которые еще несколько месяцев назад обещали ткибульским шахтерам позаботиться об обеспечении их безопасности и о повышении их заработной платы.