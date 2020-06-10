Москва, , 16:02 — REGNUM Главы российских регионов должны поддерживать индивидуальное жилищное строительство. Об этом в ходе заседания президиума комиссии по региональному развитию заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Без поддержки ИЖС мы не сможем выполнить показатели национального проекта, поэтому прошу глав регионов поддерживать это направление. Мы видим небольшое снижение объемов по ИЖС, поэтому необходимо плотно заниматься данным направлением», — сказал Хуснуллин.

По его словам, строительство жилья даёт наибольший импульс для движения экономики в регионах.