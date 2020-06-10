Казань, , 16:06 — REGNUM В столице Татарии на набережной озера Кабан открылась лодочная станция. Она расположена со стороны улицы Марджани. Теперь прокатиться на лодке или катамаране можно круглосуточно. Информацию об этом разместили в сообществе системы озёр в социальных сетях.

Желающие отдохнуть на глади воды должны иметь при себе защитные маски, а одноразовыми перчатками обеспечат каждого на лодочной станции. Все арендуемые лодки регулярно обрабатываются антибактериальным средством.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии с 30 апреля открыли пассажирскую навигацию на Волге. В речном порту Казани пассажиров пропускают на теплоход после измерения температуры и при наличии средств индивидуальной защиты.

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