Нур-Султан, , 15:53 — REGNUM Новые золоторудные месторождения в Казахстане могут открыть в Акмолинской и Кустанайской областях республики. Об этом 10 июня заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев на отчетной встрече с населением.

По его словам, новые свинцово-цинковые месторождения могут открыть в центральном и южном Казахстане, в горном Алтае и на территориях, приграничных с Россией и Китаем.

Мирзагалиев добавил, что в Казахстане есть перспективы открытия новых месторождений вольфрама, молибдена, алюминия, олова и других редкоземельных металлов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября 2019 года пресс-секретарь министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Самал Ибраева заявила, что в Туркестанской области обнаружено новое нефтяное месторождение.

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