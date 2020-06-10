Вильнюс, , 15:53 — REGNUM Для стимулирования въездного туризма литовские власти хотят компенсировать иностранным туристам каждую третью ночёвку в стране, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 10 июня. Об этом на созванной конференции рассказал врио министра экономики и инноваций Жигимантас Вайчюнас.

По его словам, эту меру в министерстве ещё прорабатывают и пока нет окончательной модели, как именно подобные компенсации будут действовать, однако, по его словам, такая мера позволит простимулировать въездной туризм и станет уникальной в масштабах всего ЕС. По словам Вайчюнаса, пока ни одна другая страна не планирует введение таких мер.

Для стимулирования въездного туризма планируется потратить порядка 15 млн евро.