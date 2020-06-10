Минск, , 15:49 — REGNUM Строительство Белорусской атомной станции идёт со всеми возможными усилиями, направленными на полный ввод её в строй в 2021 году. Об этом заявил 10 июня посол России в Минске Дмитрий Мезенцев в ходе онлайн-конференции.

Он отметил, что работа в Островце по строительству БелАЭС идёт успешно. Руководство и коллектив госкорпорации Росатом вместе с партнерами, с дирекцией объекта предпринимают все усилия, чтобы в начале следующего года станция полностью вступила в строй.

Мезенцев подчеркнул, что речь идёт об уникальном примере интеграционной работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк заявил, что на июль 2020 года запланирован физический пуск первого энергоблока БелАЭС.

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