Вильнюс, , 15:39 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа внёс в правительство предложение о финансовой помощи литовским СМИ, которые понесли финансовый урон из-за экономического кризиса, вызванного коронавирусом.

В интервью телекомпании Info TV Науседа рассказал, что правительству предложено компенсировать СМИ недополученный доход в 2020 году, сравнивая показатели с доходами за аналогичный период 2019 года.

По словам Науседы, по оценкам специалистов в его команде, суммарный недополученный доход всех СМИ составляет порядка 6 млн евро.