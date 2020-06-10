Москва, , 15:36 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о рассрочке по долгам малого бизнеса и пенсионеров, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня. Закон коснется около 4 млн должников на сумму 332 млрд рублей, отмечают в Госдуме.

Поправки принимаются как мера поддержка граждан и бизнеса на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса.

«Вслед за арендными, налоговыми и кредитными каникулами мы предлагаем ввести так называемые «исполнительные каникулы» для предприятий малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавших в период пандемии, а также для пенсионеров, чей доход составляет не более двух прожиточных минимумов. Для этой категории мы предлагаем установить мораторий на действия судебных приставов-исполнителей», — отметил один из авторов законопроекта депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

В частности, юрлицам и ИП из перечня пострадавших отраслей могут предоставить рассрочку, если сумма задолженности не превышает 15 млн рублей. Рассрочку можно оформить на срок, указанный в заявлении, но не более чем на 12 месяцев и не позднее чем до 1 августа 2021 года, если правительством Российской Федерации не установлен иной срок.

Задолжавшим не более 1 млн рублей пенсионерам также может быть предоставлена рассрочка, следует из документа. По заявлению можно получить рассрочку по уплате долга не более чем на 24 месяца и не позднее чем до 1 июня 2022 года, если правительством Российской Федерации не установлен иной срок.

Отметим, что мера распространяется на должников — граждан, являющихся получателями пенсии по старости, пенсии по инвалидности или пенсии по случаю потери кормильца и не имеющих иных источников доходов, если совокупный размер пенсии по старости, пенсии по инвалидности и (или) пенсии по случаю потери кормильца должника-гражданина составляет менее двух величин минимального размера оплаты труда.

Кроме того, в отношении должников — граждан, должников — индивидуальных предпринимателей до 1 октября 2020 года включительно, если иной срок не установлен правительством, не будут применяться меры принудительного исполнения, связанные с арестом и изъятием имущества должника, находящегося по месту их жительства (пребывания), за исключением транспортных средств.

Во всех случаях рассрочка предоставляется однократно, на условиях поэтапного погашения задолженности в виде ежемесячных платежей в равных долях на срок рассрочки.

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