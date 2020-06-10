Ново-Огарево, Московская область, , 15:37 — REGNUM Возможное сокращение финансирования IT-отрасли необходимо компенсировать госзаказами или заказами со стороны компаний с госучастием. Об этом заявил 10 июня президент России Владимир Путин на совещании по связи и IT-индустрии.

Он призвал не допустить никаких сбоев в работе отрасли. Возможное выпадающее финансирование нужно заместить за счёт государственных заказов, пояснил президент.

Путин адресовал этот призыв правительству и госкомпаниям.

Как сообщало ИА REGNUM, глава государства заявил о необходимости подхватить тенденции цифровизации, которые возникли в период пандемии коронавируса.

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