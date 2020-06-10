Москва,
10 июня 2020, 15:26 — REGNUM
Причиной роста преступности среди находящихся в России мигрантов является не пандемия и не потеря работы, а система найма и жизни мигрантов в России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 10 июня, комментируя высказывания Дмитрия Медведева.
Как сообщалось ранее, заместитель председателя Совета безопасности
в ходе
совещания по проекту концепции общественной безопасности в России предупредил о риске роста преступности среди мигрантов, которые потеряли работу в период пандемии и при этом остались в стране.
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«Причиной роста преступности среди находящихся в России трудовых мигрантов является, конечно, не сама пандемия и не собственно потеря ими работы, а та система их найма, жизни мигрантов в России, которая сразу при отсутствии работы ставит их на грань выживания. Здесь значение имеет все: и условия трудовой деятельности, и условия жизни, и менталитет. Нельзя забывать, что многие мигранты смотрят на русских — во всяком случае, на большинство русских — как на эксплуататоров. И одновременно — как на народ, жизненные силы которого ослаблены. Это очень сложное и чреватое проблемами сочетание.
На мой взгляд, подход к проблеме трудовой миграции в современной России поверхностный. Во многих российских регионах, особенно в глубинке, безработица, а крупные города наводнены иностранной рабочей силой. Понятно, что нанимать российских граждан сложнее, многие из них не согласятся на те зарплаты и те условия даже временного проживания, на которые соглашаются мигранты, российским гражданам работодатель обязан предоставить социальные гарантии, — всё это так, но государство должно само обеспечивать и способствовать обеспечению работой, развивать, прежде всего, отечественные трудовые ресурсы. Это важно со всех точек зрения, в том числе и с той, что они в меньшей степени подвержены воздействию факторов, провоцирующих преступность, чем трудовые мигранты», — отметил Михаил Демурин.