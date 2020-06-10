Москва, , 15:26 — REGNUM

Причиной роста преступности среди находящихся в России мигрантов является не пандемия и не потеря работы, а система найма и жизни мигрантов в России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 10 июня, комментируя высказывания Дмитрия Медведева.

Как сообщалось ранее, заместитель председателя Совета безопасности в ходе совещания по проекту концепции общественной безопасности в России предупредил о риске роста преступности среди мигрантов, которые потеряли работу в период пандемии и при этом остались в стране.

Читайте также: Медведев: из-за пандемии есть риск роста преступности среди мигрантов

«Причиной роста преступности среди находящихся в России трудовых мигрантов является, конечно, не сама пандемия и не собственно потеря ими работы, а та система их найма, жизни мигрантов в России, которая сразу при отсутствии работы ставит их на грань выживания. Здесь значение имеет все: и условия трудовой деятельности, и условия жизни, и менталитет. Нельзя забывать, что многие мигранты смотрят на русских — во всяком случае, на большинство русских — как на эксплуататоров. И одновременно — как на народ, жизненные силы которого ослаблены. Это очень сложное и чреватое проблемами сочетание.