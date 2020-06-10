Москва, , 15:12 — REGNUM В России могут отказаться от ежеквартального повышения тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля. Такую возможность не исключил глава Минстроя России Владимир Якушев.

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«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».

При это он предупредил, что в случае, если такое решение будет поддержано и тарифы на коммунальные услуги не вырастут, возникнет достаточно серьёзная проблема с недофинансированием отрасли, которая уже вошла в перечень наиболее пострадавших от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля Федеральная антимонопольная служба России предложила не индексировать с июля тарифы на газ для населения в связи с ситуацией, обусловленной распространением коронавируса. В ведомстве считают, что тарифы на газ являются для потребителей одной из базовых затрат, поэтому предлагается их не повышать.

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Добавим, что в 2019 году тарифы на жилищно-комунальные услуги в России выросли в среднем на 4,3%, опередив инфляцию, которая, по оценке Росстата, составила по итогам прошлого года 3%. Так, жилищные услуги за год стали дороже на 3,1%, коммунальные — на 5,1%. С 1 июля 2020 года с 1 июля плата за ЖКУ должна вырасти на 4%.

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