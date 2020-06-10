Москва, , 15:13 — REGNUM Текущий объём потребления электроэнергии в России сохраняется на уровне мая. В прошлом месяце он снижался самыми быстрыми в этом году темпами, заявил 10 июня заместитель министра энергетики Евгений Грабчак в рамках онлайн-встречи в виртуальной студии Фонда «Росконгресс».

Грабчак отметил, что по итогам первой недели июня уровень энергопотребления соответствует скорее маю. В мае произошло падение энергопотребления на 5% относительно мая 2019 года. С начала пандемии Россия стала потреблять на 3,9% электроэнергии меньше, с начала года — на 1,6%.

На объеме потребления отразился не только коронавирус, но и начало реализации сделки ОПЕК+ по скоращению добычи нефти. Также сократились перевозки угля по железной дороге, а на юге России не начался курортный сезон.

В Минэнерго полагают, что по итогам 2020 года энергопотребление в РФ сократится не более чем на 2,2%.

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