Оренбург, , 15:05 — REGNUM В Оренбургской области в городах Оренбург и Медногорск специалисты филиала «ЭнергосбыТ Плюс» начали принудительно устанавливать общедомовые счётчики тепла. Собственники не установили их добровольно в отведённый законом срок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского филиала компании.

В рамках федерального законодательства об энергосбережении будет установлено 340 общедомовых приборов учёта. В Оренбурге узлы учёта тепловой энергии будут установлены в 295 многоквартирных домах и в пяти объектах, принадлежащих юридическим лицам. В Медногорске работы по установке счетчиков начнутся в июле в 40 домах.

Оплатят приборы учета тепла собственники квартир. По словам энергетиков, предлагается два варианта — в рассрочку и разовый платеж. Стоимость одного общедомовых приборов учёта — около 200 тыс. рублей. В рассрочку (с учетом процентов) ежемесячный платеж составит от 1,7 до 2,9 рублей за квадратный метр площади квартиры, а одиноразовый платеж — 164−196 рублей.

Первые начисления получат жители четырех домов по проспекту Братьев Коростелевых и переулку Станочный Оренбурга увидят в майских квитанциях «ЭнергосбыТ Плюс».

По словам энергетиков, общедомовые приборы учёта позволят контролировать потребление тепла. Однако для регулирования тепла необходимо установка еще одного прибора — индивидуального теплового пункта. Он позволит собственникам квартир убавлять тепло, если батареи слишком горячие и в доме душно. Такая ситуация возникает, как правило, весной. Однако жильцы должны сами проявить инициативу, выбрать подрядчика и за свой счет установить данный прибор.

Напомним, с 1 октября 2020 года Оренбург и Медногорск переходят на новую систему оплаты за тепло — по факту в течение отопительного периода.

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