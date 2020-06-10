Москва, , 15:05 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию страны до 2035 года, сообщает на сайте правительства.

«В качестве стратегических целей ТЭК документ фиксирует содействие социально-экономическому развитию России, а также укрепление и сохранение позиций в мировой энергетике», — говорится в сообщении.

Так, уточняется в документе, к 2024 году уровень газификации регионов России вырастет до 74,7% с 68,6%, а к 2035 году — до 82,9%.

Кроме того, в стратегии прогнозируется увеличение к 2024 году производства энергоносителей на 5−9%, экспорта продукции топливно-энергетического комплекса на 9−15%, а также привлечение инвестиций в отрасль — в 1,4 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин по итогам проверки исполнения законодательства по развитию газоснабжения в регионах дал поручение по решению проблемы недостаточной газификации.

Российский лидер поручил комиссии представить доклад до 1 января 2021 года, а далее представлять их раз в полгода. Ответственным назначен глава «Роснефти» Игорь Сечин.

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