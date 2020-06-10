Варшава, , 14:59 — REGNUM По данным Главного статистического управления Польши, в первом квартале 2020 года в стране было ликвидировано 119 900 рабочих мест, при этом четверть из них — в связи с пандемией коронавируса. Общая численность занятых в первом квартале 2020 года сократилась на 3,6% по отношению к четвёртому кварталу 2019 года. На конец марта 11% всех работающих выполняли работу дистанционно.

Больше всего увольнений отмечено в частном секторе.

«Ликвидированные рабочие места в связи с распространением COVID-19 касались почти исключительно частного сектора. Ликвидация рабочих мест произошла во всех типах предприятий. Связь этих ликвидаций с эпидемической ситуацией была наименьшей на предприятиях, где работало от 50 человек и более», — цитирует сообщение статистической службы «Польское радио».

80% всех ликвидированных рабочих мест — на предприятиях с числом сотрудников до 50 человек. Рабочие места, ликвидированные в перерабатывающей промышленности, составили около 15% потерь рабочих мест в экономике страны в целом. 12% из них потеряны в результате эпидемии.

Наибольший процент потерь рабочих мест по сравнению с общим фоном продемонстрировали такие сектора бизнеса, как предоставление жилья и общепит. Наибольшая доля в числе рабочих мест, ликвидированных в связи с пандемией коронавируса, пришлась на автосервисы, а также оптовую и розничную торговлю.

Количество предлагаемых вакансий на рынке труда сократилось на 40%. Это абсолютно новая ситуация в последние 20 лет, когда количество вакансий постоянно росло.

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