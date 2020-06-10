Хельсинки, , 15:08 — REGNUM Продажи государственной компании-монополиста по изготовлению и продаже алкогольной продукции в Финляндии Alko выросли на 19% в мае этого года по сравнению с прошлым. Об этом 10 июня сообщила финская газета Hufvudstadsbladet.

Так, продажа алкоголя в Финляндии в прошлом месяце снова выросла по сравнению с 2019 годом. Количество реализованного алкоголя Alko в марте этого года росли на 9,3%, а в апреле — на 22,4% по сравнению с аналогичными периодами 2019 года.

Майские продажи Alko в этом году увеличились во всех категориях спиртных продуктов, кроме безалкогольных напитков. Например, продажи розового вина выросли на 75% по сравнению с 2019 годом. Продажи красного вина увеличились на 23%, а белого вина — на 25%. Продажи других крепких алкогольных напитков выросли на 19%.

«Чрезвычайная ситуация этой весны направила клиентов к нам, в Алко. В будущем наши продажи, безусловно, будут зависеть от открытия ресторанов и отмены ограничений. Степень этого трудно предсказать», — заявила генеральный директор Alko Лина Лайтинен в своем пресс-релизе.