Москва, , 14:21 — REGNUM Благодаря системе сертификации рынок алюминиевых дисков удалось очистить от некачественной продукции, хотя сохраняются определённые проблемы в отношении ввоза из Белоруссии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июня заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в Госдуме.

«Только за счёт сертификации, например, алюминиевых дисков (рынок которых) просто заплодили китайские — проводили системные исследования, они не выдерживают наших дорог, не обладают теми качествами, той толщиной и сплавом, которые рассчитаны на наши климатические условия», — заявил Мантуров.

«После сертификации практически полностью ушли из нелегального оборота китайские диски — (остались) только те предприятия, которые имеют право поставлять. У нас есть небольшая проблема через Белоруссию — начали ребята хитрить. Но мы постараемся с коллегами найти и здесь возможность», — указал министр.

Он указал, что в России ведут активную работу по борьбе с контрафактом, фальсификатом, в целом с нелегальным оборотом за счёт ряда инструментов, в том числе маркировки и системы сертификации.