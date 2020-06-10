Москва, , 14:13 — REGNUM Минпромторг РФ не ожидал резкого сокращения мелкой торговли на фоне коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня.

«Мы думали, что у нас общие показатели по продовольственной торговле будут либо сохранены, либо в плюсе, но, к сожалению, минус 9%. Как раз мелкие пострадали больше всего, то есть люди шли в крупные супермаркеты, гипермаркеты», — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в Госдуме.

Госдума намерена летом принять закон о нестационарной, мобильной торговле.

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