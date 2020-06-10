Пекин, , 14:05 — REGNUM Новый Toyota Wildlander занял второе место по продажам моделей японской марки в Китае. Об этом сообщает портал «Новые автомобили».

Стоит отметить, что японская компания начала продажи нового кроссовера Toyota Wildlander в конце апреля 2020 года. За прошедшее время было продано 7,6 тыс. экземпляров этой модели.

Wildlander построен на одной платформе с Toyota RAV4 пятого поколения. Различаются модели только внешностью. Кроме того, новинка гораздо дешевле. При том, что Wildlander больше RAV4. Длина кроссовера составляет 4 665 мм, то есть на 65 мм больше донора.

В качестве силового агрегата у Wildlander стоит двухлитровый атмосферник мощностью 171 л. с. Кроме того, в силовой линейке есть также гибридная установка, состоящая из двигателя на 2,5 л и электромотора. Суммарная мощность такой установки — 222 л. с.

Агрегатируются моторы с вариатором CVT. Базовая версия идет с передним приводом, а в качестве опции можно установить систему AWD.

Напомним, стоит Toyota Wildlander в Китае от 171 800 до 241 800 юаней (от 1,6 млн. до 2,3 млн. рублей).

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