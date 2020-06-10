Москва, , 13:56 — REGNUM Оперативные запасы в России в настоящее время могут покрыть потребности экономики на протяжении четырёх недель. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июня заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в Госдуме.

«Сейчас наши оперативные запасы превышают четыре недели, и мы регулярно мониторим ситуацию во всех регионах по 67 ключевым товарным позициям», — заявил Мантуров.

В настоящее время в министерстве оценивают торговую систему в России как отлаженную и достаточно устойчивую, способную адекватно отреагировать на колебания спроса, указал он.

При этом для дальнейшего развития розницы необходимо развивать принципы многоформатной торговли, в том числе нестационарной мобильной торговли и рынков, ярмарок.