Санкт-Петербург, , 14:14 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил, что из-за пандемии коронавируса до конца 2020 года жителям и всем сферам бизнеса будет сложно, однако у региона есть запас прочности, который был накоплен за предыдущие годы. Об этом 10 июня он заявил во время своего отчета перед депутатами об итогах работы правительства за 2019 год, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, нынешняя ситуация с распространением коронавирусной инфекции не изменила выбранный вектор развития региона, а только еще больше его подчеркнула. Для региональных властей самым ценным — жизнь и благополучия каждого ленинградца.

«Да, до конца 2020 года будет трудно и сложно, и для бизнеса и для жителей. Но у Ленинградской области есть запас прочности, который мы накопили в предыдущий период, обеспечив стабильный экономический рост, даже несмотря на кризисный период 2014—2015 годов», — отметил он.

Губернатор указал, что валовой региональный продукт увеличился на 21% к уровню 2011 года (по России — на 13%).

Дрозденко пояснил, что этот результат стоит на «трех китах»: первый — прирост промышленного производства (плюс 16%, в том числе в обрабатывающих отраслях — 21%); второй — 2,5 трлн рублей инвестиций, вложенных в экономику области.

«В эту огромную сумму входят как крупные проекты, так и инвестиции малых и средних предприятий, — пояснил он. — Среди крупнейших инвестпроектов на территории региона — «Северный поток», строительство терминалов в портах Усть-Луги и Высоцка; комплекс глубокой переработки нефти в Киришах; ЛАЭС-2, проекты «ТихвинХимМаш» и «ЕвроХим».

«Третий кит» — увеличение доходов областного бюджета в 2,3 раза.

«Всё это позволило сформировать надежную базу для принципиального прорыва в решении задачи повышения качества жизни наших граждан, — подытожил Дрозденко. — Реальные доходы населения увеличились на 30% при росте в среднем по России на 3%».

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