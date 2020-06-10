Москва, , 13:46 — REGNUM Около 25 млрд рублей выделят на программу стимулирования спроса на продукцию российской аавтомобильной промышленности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июня заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в Госдуме.

«Программа стимулирования спроса в автопроме будет дополнительно профинансирована на 25 млрд рублей. В их числе новые меры, такие как поддержка доступной аренды. Также приняты решения по опережающим госзакупкам ведомств и госкомпаний», — заявил Мантуров.

В совокупности за 2020 год правительство обеспечит закупками поддержку более 220 тыс. автомобилей.

«К сожалению, даже с этими мерами вряд ли удастся избежать снижение показателей отрасли в текущем году. Тем не менее, мы сохраним дилерскую инфраструктуру, всю кооперационную цепочку, а самое главное — обеспечим занятость, в том числе и смежных отраслях», — указал министр.