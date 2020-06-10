Москва, , 13:44 — REGNUM Дилеры чешской компании в России приступили к приёму заказов на обновленный Rapid в версии Hockey Edition с особым «хоккейным» дизайном. Об этом сообщает издание «За рулем».

Стоить версия Hockey Edition будет на 48 100 рублей дороже базового варианта авто. Экстерьер новинки выделяется наличием хрома в отделке боковых стекол, воздуховодов и внутреннего убранства.

Кроме того, новинка из спецсерии получит шильдик Hockey Edition на кузове, а также декоративные накладки на порогах. Спецверсия создана на базе модификации Ambition.

Авто оснащено боковыми воздушными подушками безопасности спереди, передними сиденьями с подогревом, передними противотуманными фарами, круиз-контролем, электрообогревом зеркал заднего вида и форсунок стеклоомывателя.

Напомним, модель Skoda Rapid второго поколения появилась в России в мае. Стоимость этой модели варьируется от 792 000 до 1 171 000 рублей.

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