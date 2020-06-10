Уфа, , 13:43 — REGNUM 100 газовых заправок предложил построить в Башкирии за пять лет первый вице-премьер правительства республики Андрей Назаров на рабочем совещании. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба республиканского министерства промышленности и энергетики.

По сообщению пресс-службы ведомства, на совещании рассматривали вопросы развития газозаправочных станций и оснащения транспортных средств газовым оборудованием.

Отмечается, что в настоящее время в республике функционируют 15 автомобильных газовых станций, которыми владеет «Газпром».

По словам первого заместителя министра промышленности и энергетики региона Тимура Герасимова, в текущем году планируется построить семь таких станций. Первая станция будет построена в Нефтекамске, около завода «НефАЗ», который выпускает автобусы, работающие в том числе и на газу. А в следующем и в 2022 годах планируется строительство еще 19 газозаправочных станций.

По словам Назарова, этого количества заправок явно не достаточно для полноценного развития сети таких станций. Поэтому он предложил поставить цель по строительству ста газовых заправок за пять лет. Для этого в Башкирии могут разработать программу по переводу муниципальных и государственных автотранспортных средств на газовое топливо.

Сообщается, что в Башкирии на газу работает порядка пяти тысяч автомобилей.

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