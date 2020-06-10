Берн, , 13:38 — REGNUM Строительство газопровода «Северный поток — 2» в финской исключительной экономической зоне не оказало значительного влияния на природу Финляндии. Об этом сообщает оператор проекта Nord Stream 2, ссылаясь на отчет мониторинга окружающей среды за 2018−2019 годы.

Из отчёта экологического консультанта Sitowise следует, что влияние на природу не превысило первоначальной и согласованной оценки воздействия. Оно соответствует или меньше, чем было указано разрешительных документах.

В компании добавили, что до конца 2020 года инвестируют более €100 млн в проведение экологических обследований и природоохранных мероприятий, оценку и мониторинг.

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