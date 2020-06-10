Кострома, , 13:20 — REGNUM В Костромской области планируют открыть рестораны, кафе, гостиницы и дома отдыха. Такое намерение по итогам встречи с представителями туристического бизнеса, состоявшейся 9 июня озвучил губернатор региона Сергей Ситников.

Ипатьевский монастырь в Костроме Наталья Диева © ИА REGNUM

Рестораны смогут возобновить работу уже «в ближайшие выходные». Однако, пока общепит сможет функционировать исключительно в формате летних веранд, террас и уличных кафе — правила составил главный санитарный врач области.

«Расстояние между столами должно быть не менее полутора метров, а за самими столами может находиться не более 4 гостей. Соблюдение масочного режима также остается обязательным и строгим требованием. Маска на лице у посетителей может отсутствовать только непосредственно во время трапезы», — говорится в сообщении областной администрации.

Окончательное решение насчёт гостиниц и ресторанов будет принято на 11 июня на межведомственном оперативном штабе. Послабления не касаются общепита в Пыщуге, Мантурово, Буе и Буйском районе. Эти территории в лидерах по степени инфицированности.

При этом, конкретные даты открытия музеев в регионе уже известны. На День России — 12 июня в Костроме откроют музей деревянного зодчества, остальные музеи смогут возобновить работу с 15 июня.

Напомним, работу общепита, кинотеатров, развлекательных центров, парикмахерских и салонов красоты в Костромской области официально приостановили 4 апреля. Первыми «коронавирусные» ограничения сняли с парикмахерских. Затем костромские власти разрешили уличную торговлю, ярмарки и продажу непродовольственных товаров в ТЦ. Ожидается, что первые группы туристов Кострома сможет принять в июле — если стабилизируется эпидемиологическая обстановка.