Москва, , 13:15 — REGNUM Ожидания от вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО) не оправдались, но выходить из неё теперь смысла нет. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июня заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в Госдуме.

«Мы очень долго вступали в эту организацию, почти 16 лет. Все очень рассчитывали на то, что мы получим от этого максимальные выгоды и результаты. Должен с вами согласиться, очевидный результат в деньгах крайне сложно (увидеть)», — заявил Мантуров.

«Хотя когда в 2012 году перед вступлением эксперты давали ряд оценок, что это около 2,5 млрд только по нашим металлургическим компаниям недополученной прибыли из-за того, что Западная Европа вводила страновые квоты. Мы в данном случае попадали под ограничения — для нас закладывались более высокие пошлины, чем сейчас», — указал он.

По его словам, основная проблема состоит в том, что в настоящее время на принципы ВТО уже никто не смотрит и применяет меры для защиты собственных отраслей промышленности.

«И мы тоже защищаем нашу промышленность, которые возможно применить в рамках цивилизованных правил, которые прописаны в правилах ВТО. Выходить сейчас не думаю, что целесообразно, потому что мы уже адаптировались (к этому). Мы можем защищать интересы наших предприятий», — указал он.