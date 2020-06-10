Москва, , 13:10 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Счетной палате и Минпромторгу проработать программу обновления пассажирского транспорта в регионах, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня.

«Было бы правильно, может быть, нам и Счетной палате проанализировать состояние вопроса на уровне муниципалитетов, где износ общественного транспорта достиг 99%, и подумать над этим. Сформировать программу, поддержать министра», — заявил Володин в ходе «правительственного часа» с участием главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Он отметил, что региональные бюджеты — дотационные, субъекты РФ не могут самостоятельно обновить парк трамваев, автобусов и троллейбусов.

«Вот нам надо взять и от начала до конца решить эту проблему, а чтобы её решить наверняка потребуется несколько лет», — добавил он.

По мнению Володина, основой будущего восстановления экономики должна стать поддержка отечественного производителя.

«В ближайшее время правительство представит президенту общенациональный план действий по восстановлению экономики. Его основой должна стать поддержка отечественного производителя», — сказал Володин.

Он уверен, что необходимо помочь отечественному производителю наладить выпуск конкурентоспособной продукции, в том числе, гражданского назначения на предприятиях оборонного комплекса.

По словам Володина, Госдума готова в первоочередном порядке рассмотреть изменения в законы о закупках, чтобы у российских производителей в госзаказе была своя гарантированная квота.

Глава Минпромторга Мантуров обратился к спикеру Госдумы Володину с просьбой рассмотреть законопроекты о «российской квоте» в закупках в приоритетном порядке. «Их принятие является главным гарантом того, что спрос со стороны государства будет сфокусирован на отечественной промышленности», — подчеркнул министр.

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