Москва, , 13:06 — REGNUM Россия в настоящий момент вышла на уровень производства средств тестирования на коронавирус в объёме 200 тыс. тестов в сутки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июня заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в Госдуме.

«Что касается средств тестирования, то ещё в марте мы их не делали вообще. Теперь только предприятия фарминдустрии, которые были поддержаны Минпромторгом, производят 200 тыс. тестов в сутки», — заявил Мантуров.

Значительные успехи достигнуты и по лекарствам — сейчас российские фармпроизводители выпускают 17 препаратов, используемых в лечении коронавируса. За последний месяц зарегистрированы и запущены в производство три препарата.

Мантуров также затронул вопрос разработки вакцины.

«В этом месяце наши фармкомпаниями с организациями Минздрава и Роспотребнадзора начали клинические исследования. И мы будем информировать вас о ходе этих работ», — указал он.