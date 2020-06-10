Тбилиси, , 13:08 — REGNUM Расходы на министерство обороны Грузии в проекте измененного бюджета на 2020 год сокращены на 75 млн лари (почти $25 млн). Об этом 10 июня журналистам рассказал председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Как рассказал депутат, в сумму 75 млн входят также 30 млн лари (почти $10 млн), которые были предусмотрены в рамках международного соглашения. На эту сумму Франция обязалась предоставить Грузии продукцию военного назначения, но поставка была отложена из-за пандемии коронавируса.

«Как только будет готовность к поставке этой продукции, данные средства отразятся уже в бюджете будущего года», — сказал Сесиашвили.

Стоит отметить, что в проекте измененного бюджета Грузии на 2020, который правительство предложило из-за ситуации с коронавирусом, расходы министерств были сокращены на 600 млн лари (более $200 млн). Больше всего были уменьшены расходы министерства регионального развития и инфраструктуры — на 251 млн лари (почти $84 млн).

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