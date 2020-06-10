Ижевск, , 13:01 — REGNUM В Удмуртии возобновилась плановая медицинская помощь в лечении бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

До конца год за счет средств Фонда ОМС (обязательного медицинского страхования) в рамках национального проекта «Демография» будет проведено 750 процедур ЭКО. По словам главы республики Александра Бречалова, в прошлом году благодаря этому методу на свет появились 222 ребенка, было проведено 748 процедур ЭКО.

Сейчас Центр ЭКО и репродукции на базе РКБ №1 возобновил свою работу, используя рекомендации по профилактике распространения новой короновирусной инфекции SARS-Co V-2 для проведения программ ВРТ «ВРТ и COVID-19».

За время работы Центра проведено 2,8 тыс. различных программ вспомогательных репродуктивных технологий, включая 1,9 тыс. программ ЭКО. Консультации получили 183 тыс. жителей республики.

ИА REGNUM напоминает, всего в республике в 2019 году родилось 14,6 тыс. детей.