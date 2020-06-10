Москва, , 13:01 — REGNUM В России удалось обеспечить к настоящему моменту необходимые мощности для развёртывания коек, в том числе в десятки раз был увеличен выпуск аппаратов ИВЛ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июня заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в Госдуме.

«По медицинскому оборудованию обеспечили всё необходимое для дополнительных коек, производство аппаратов ИВЛ увеличили в 35 раз — с 60 до 2 тыс. в месяц», — заявил Мантуров.

«Завершается поставка 1200 реанимобилей в регионы нашей страны и начинаем поставки скорой помощи. Эти закупки полностью профинансированы правительством», — указал он.

При этом производство одноразовых и многоразовых защитных костюмов выросло в 25 раз.