Нур-Султан, , 12:58 — REGNUM Запрет на перевод денег между анонимными электронными кошельками в Казахстане одобрили депутаты Мажилиса (парламента) республики. Соответствующий законопроект принят 10 июня во втором чтении.

Поправки по вопросам ипотечных займов в иностранной валюте и совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг представил депутат Петр Шарапаев.

По его словам, законопроект направлен на снижение валютных рисков, а также на совершенствование регулирования финансовых организаций и платежных систем.

Как сообщало ИА REGNUM, вышеуказанный законопроект также снижает пенсионные взносы для самозанятых с 10% до 5%.

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