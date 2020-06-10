Ижевск, , 12:49 — REGNUM К 2030 году в Удмуртии планируется ликвидировать 481 несанкционированную свалку, из них 24 будут рекультивированы. Об этом заявил премьер-министр республики Ярослав Семенов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

До настоящего момента региональный оператор по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами) вывез уже восемь свалок: пять в Глазове и три в Ижевске. Всего вывезено около 200 тонн отходов.

На средства нацпроекта «Экология» в текущем году будут ликвидированы 50 свалок в 15 районах республики. На эти цели выделено 37 млн рублей.

Всего до конца года в регионе намерены ликвидировать 80 несанкционированных свалок. Эти отходы вывозят на официальные полигоны, пролежавший в оврагах и лесах десятилетиями мусор сортировке уже не подлежит.

ИА REGNUM напоминает, по итогам прошлого года в регионе было ликвидировано 73 несанкционированных свалки.

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