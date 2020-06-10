Москва, , 12:55 — REGNUM Китайские производители смогут преодолеть трудности, связанные с ограничением поставок микрочипов из США. Об этом заявил 10 июня посол КНР в России Чжан Ханьхуэй на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

США, напомнил он, хотят не дать Китаю получать микрочипы. Для китайских производителей замена этой продукции является сложной задачей, однако собственные технологии хорошо развиваются.

«И думаю, что рано или поздно настанет время, когда мы сможем полностью гарантировать их производство», — сказал Чжан Ханьхуэй.

Посол добавил, что если США обвиняют Китай в воровстве технологий, то пусть назовут украденные технологии.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае американский минторг внёс поправки в правила экспорта, направленные против получения микрочипов китайской компанией Huawei Technologies.

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