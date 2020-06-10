Киев, , 12:45 — REGNUM Несмотря на негативные тенденции в экономике в связи с распространением коронавируса и карантином, за май 2020 г. Украина достигла 100% выполнения росписи госбюджета, заявил 10 июня министр финансов Сергей Марченко.

По его информации, расходы государственного бюджета Украины за январь-май выросли по сравнению с январем-маем 2019 года на 17 млрд грн и составили 437,7 млрд грн.

«Задачи, предусмотренные государственным бюджетом, будут выполнены. Более того, ставится задача перевыполнения бюджета, чтобы мы имели возможность использовать этот ресурс на насущные проблемы государства, дополнительные расходы. Кроме того, мы предполагаем возможность уменьшения дефицита государственного бюджета», — подчеркнул Марченко.

Впрочем, министр не объяснил, за счет чего возможно достижение вышеозвученных целей.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официально данным, дефицит государственного бюджета Украины в январе-мае 2020 года составил 47,9 млрд грн, что, как заявляют в правительстве, находится в пределах запланированного на этот период показателя бюджета.

13 апреля Верховная рада приняла измененный госбюджет-2020 с дефицитом на уровне 298 млрд грн. По сравнению с первоначальным, нынешний уровень дефицита госбюджета был увеличен в 3 раза.