Москва, , 12:44 — REGNUM Глава Минпромторга Денис Мантуров просит спикера Госдумы Вячеслава Володина рассмотреть законопроекты о «российской квоте» в закупках в приоритетном порядке, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня.

«Чтобы обеспечить закупки именно российской высокотехнологичной продукции правительством принята нормативная база по запретам и ограничениям на допуск иностранных товаров. В свою очередь на законодательном уровне по поручению президента мы подготовили поправки в законы о наделении правительства правом утверждать квоты на закупки российских товаров. Учитывая насколько важно сейчас загрузить мощности, хотел бы попросить вас, Вячеслав Викторович, о возможности поставить эти законопроекты на первоочередное рассмотрение», — заявил Мантуров.

Соответствующие законопроекты были внесены в Госдуму 9 июня правительством РФ.

«Их принятие является главным гарантом того, что спрос со стороны государства будет сфокусирован на отечественной промышленности», — подчеркнул министр.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме назвали эпохальным переход на «российскую квоту» в закупках