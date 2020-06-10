Москва, , 12:43 — REGNUM Несмотря на заявление компании Nissan об уходе марки Datsun из РФ остатков машин брендов хватить до марта 2021 года. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на автоэкспертов.

По мнению управляющего «Объединенной Автомобильной Корпорации — РРТ» Сергея Новосельского, после прекращения выпуска машин японской марки в России скидок и распродаж скорее всего не будет.

Директор автоцентра Авторитет-М (ГК «Автодель») Олег Кивико отметил, что после того, как продажи остатков моделей Datsun завершаться, дилеры будут проводить техническое обслуживание машин, их ремонт и выполнять гарантийные обязательства.

По словам руководителя направления по работе ГК «АвтоСпецЦентр» Александра Захарова, в первую очередь от ухода Datsun с авторынка РФ выиграет российская марка Lada, поскольку именно она является основным конкурентом японского бренда. Ведь даже по конструкции машины мало чем отличаются.

Напомним, компания Nissan приняла решение о прекращении машин Datsun согласно плану по реструктуризации бизнеса.

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