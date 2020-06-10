Москва, , 12:36 — REGNUM По итогам эпидемии коронавируса следует ожидать фундаментальных изменени на мировом рынке. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июня заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в Госдуме.

«Сейчас сложно давать какие-либо прогнозы, хотя весь мир на начальном этапе формирования новой реальности. Меняется образ жизни людей, объёмы, цены и структура глобального спроса», — заявил Мантуров.

«Эти изменения дали нам возможность убедиться в том, что многие механизмы, которые мы с вашим участием развивали в промышленности, оказались абсолютно правильными», — указал он.