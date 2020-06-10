Москва, , 12:35 — REGNUM В мае 2020 года в России было продано 1,54 млн электронных полисов ОСАГО, что на 3% больше, чем в мае прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

В общей сложности за всё время карантина с 29 марта по 8 июня на территории России было реализовано 3,6 млн аналогов бумажного полиса ОСАГО.

По мнению главы РСА Игоря Юргенса, рост продаж е-ОСАГО в мае можно объяснить желанием клиентов страховых компаний сделать процесс приобретения страховки на машину безопаснее.

Кроме того, влияние на рост онлайн-заказов ОСАГО оказала и временная отмена диагностических карт для покупки страхового полиса.

Напомним, согласно исследованиям компании Kantar, только 78% автовладельцев в России оформляют полис ОСАГО.

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