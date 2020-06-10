Москва, , 12:25 — REGNUM В России удалось эффективно и своевременно развернуть дополнительные производственные мощности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июня заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в Госдуме.

«Нам удалось удовлетворить практически все запросы покупателей, не допустить ни скачкообразного роста цен, ни дефицита — в отличие от других стран, мы это по новостям всё видели», — заявил Мантуров.

По его словам, сейчас производится мониторинг ситуации в торговле по всем регионам России.

«Проделанная за последние три месяца работала показала, что торговая система отлажена и работает», — указал он.