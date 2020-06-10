Нур-Султан, 10 июня 2020, 12:22 — REGNUM Снижение пенсионных взносов с физических лиц, получающих доходы по договору гражданского-правового характера, с 10 до 5% одобрили депутаты Мажилиса (парламента) Казахстана, сообщает 10 июня агентство «КазТАГ».
Соответствующий законопроект также предоставляет банкам право улучшать условия ипотечного займа без заявления заемщика при замене иностранной валюты на национальную.
Кроме того, с 1 января 2021 года вводится лицензирование микрофинансовой деятельности. Ранее действовал учетный принцип регистрации организаций.
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